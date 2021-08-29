Канье Уэст сообщил, что они с Ким Кардашьян снова вместе

Рэпер рассказал, что они с экс-супругой работают над восстановлением отношением, однако ему никто не верит.

Канье Уэста и Ким Кардашьян уже долгое время подозревают в возобновлении отношений. Недавно на премьере своего нового альбома в Атланте Уэст обратился к экс-супруге со сцены словами из песни, попросив вернуться к нему. Ким Кардашьян смотрела на него с трибуны.

Теперь же издание PageSix делится, что рэпер и его возлюбленная вновь в отношениях. По сообщению издания, музыкант говорит друзьям по бизнесу, что он и Ким снова вместе, но, согласно множеству источников, никто не верит в это.

"Канье говорил другим рэперам, что они с Ким снова вместе, но все знают, что это неправда. Реальная история состоит в том, что Канье хочет побить своего заклятого врага Дрейка по рекордным продажам, и он устраивает грандиозное шоу, чтобы привлечь все внимание СМИ",

— рассказывает источник. Инсайдер добавляет, что они не разговаривали несколько месяцев после того, как светская дива подала на развод, но этим летом пара снова заговорили ради своих детей. Кардашьян рада поддержать артиста в его работе и его творчестве, она хочет хороших отношений с ним ради своих детей.