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Бывший муж Пелагеи женился на дочери миллионера

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Экс-супруг певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин женился на своей избраннице Марии Гончар. Пара оформила брак в одном из подмосковных ЗАГСов. Фотографии с торжественной церемонии молодожены опубликовали в своих Instagram-аккаунтах.

Бывший муж Пелагеи женился на дочери миллионера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Церемония бракосочетания состоялась в кругу людей, близких паре. Предполагается, что пышный праздник супруги планируют устроить позже. Для заключения брака молодожены выбрали классические наряды: черный костюм для жениха и белое платье для невесты, соответственно.

Пара вместе около двух лет: бывший муж Пелагеи ушел к новой избраннице, оставив певицу с их общей дочерью Таисией. Спортсмен сделал предложение возлюбленной весной 2021 года в родном городе девушки — Нижневартовске. По информации СМИ, семья Гончар является финансово обеспеченной. Девушка — дочь миллионера, утверждает Starhit.

Звёзды,Мария Гончар,Иван Телегин,StarHit,
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