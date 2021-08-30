Бывший муж Пелагеи женился на дочери миллионера

Экс-супруг певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин женился на своей избраннице Марии Гончар. Пара оформила брак в одном из подмосковных ЗАГСов. Фотографии с торжественной церемонии молодожены опубликовали в своих Instagram-аккаунтах.

Церемония бракосочетания состоялась в кругу людей, близких паре. Предполагается, что пышный праздник супруги планируют устроить позже. Для заключения брака молодожены выбрали классические наряды: черный костюм для жениха и белое платье для невесты, соответственно.