Звезды сыграли в благотворительном матче в пользу подопечных Фонда Хабенского

29 августа на Патриарших прудах состоялся благотворительный футбольный матч между командами Фонда Хабенского и компании Kia Russia & CIS в поддержку детей и молодых взрослых с опухолями мозга — подопечных Фонда. Игра завершилась со счетом 6:6.
Матч традиционно прошел в рамках кинофестиваля Patriki Film Festival, основная программа которого стартует в октябре.
В звездную команду Фонда вошли Виктор Добронравов, Александр Паль, Дмитрий Хрусталев, Тихон Жизневский, Антон Богданов и Алексей Нужный, ворота защищал Иван Добронравов, акапитаном выступил Константин Хабенский. Против них играла команда компании Kia, а также известный российский футболист, спортивный блогер и владелец футбольного клуба Евгений «КраСава» Савин.
Судил встречу арбитр международной категории, член Московской коллегии судей Владимир Забанов, а комментировал – голос телеканала «Матч ТВ» Роман Нагучев. Компания Мой мяч уже во второй раз предоставила для матча фирменный мяч с логотипом Фонда.
Константин Хабенский, актер, основатель Фонда Хабенского:
«Благотворительность объединяется абсолютно со всем – с футболом, с изобразительным искусством, с танцами, с кино. Футбол – это команда, важно выбрать ее правильно, тогда все полетит вперед. С точки зрения футбола команда соперников была более слажена. Но вера в победу всегда приводит к желаемому результату. Ничья - прекрасный итог этой игры».
Тихон Жизневский, актер театра и кино:
«В последнее время я очень редко играю в футбол: несколько лет назад я получил серьезную травму ноги, и теперь у меня есть психологический страх что-то порвать или сломать, а потом пропустить из-за этого спектакль или съемки. Но ради такого события я, конечно, согласился сыграть и специально, буквально накануне, приехал из Петербурга. Надеюсь, этим замечательным матчем мы смогли привлечь внимание к Фонду как можно большего количества людей».
Александр Паль, актер театра и кино:
«Побегать по футбольному полю с коллегами мне было в радость. Я люблю командные виды спорта — баскетбол, волейбол. Они очень похожи на кинопроизводство: и там и там важно, насколько хорошо сработается коллектив. Даже если он будет состоять из множества талантливых людей, но они не будут объединены командным духом, кино не получится».
После игры Kia Russia & CIS перечислила 1 500 000 рублей на помощь детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. Этот матч – не первый опыт сотрудничества Kia с Фондом – компания и ранее поддерживала его подопечных.
В этом году Patriki Film Festival пройдет в четвертый раз, в программу которого каждый год входит благотворительный футбольный матч в поддержку подопечных Фонда Хабенского. За три предыдущих года благодаря этому событию помощь получили 34 ребенка.
За игрой могли наблюдать не только болельщики на площадке, но и зрители на странице фестиваля в инстаграме.