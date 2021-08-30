Звезды сыграли в благотворительном матче в пользу подопечных Фонда Хабенского

«В последнее время я очень редко играю в футбол: несколько лет назад я получил серьезную травму ноги, и теперь у меня есть психологический страх что-то порвать или сломать, а потом пропустить из-за этого спектакль или съемки. Но ради такого события я, конечно, согласился сыграть и специально, буквально накануне, приехал из Петербурга. Надеюсь, этим замечательным матчем мы смогли привлечь внимание к Фонду как можно большего количества людей».