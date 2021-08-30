"Потом сдаст": Лопес забыла снять бирку с одежды

"Ей эти тряпки на раз. Потом назад в магазин сдаст", "До 2 недель можно сдать будет обратно", "Так делать даже звезды не гнушаются. Если есть бирка, можно вернуть в магазин", "В США, кстати, одно время (не знаю, как сейчас) это было вполне нормально - купить дорогую вещь, аккуратно одеть 1 раз, не снимая бирки, потом вернуть в магазин".