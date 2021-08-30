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"Потом в магазин сдаст": Дженнифер Лопес забыла снять бирку с одежды

Мира Маркина
2 часа назад

Певица и актриса Дженнифер Лопес пришла на мероприятие в Венеции в одежде бренда Dolce&Gabbana и забыла снять бирку с ценником с накидки.

"Потом сдаст": Лопес забыла снять бирку с одежды
Фото: Legion-MediaLegion-Media

В комментариях пользователи Twitter начали шутить, что певица не сняла бирку, чтобы потом сдать вещь обратно в магазин:

"Ей эти тряпки на раз. Потом назад в магазин сдаст", "До 2 недель можно сдать будет обратно", "Так делать даже звезды не гнушаются. Если есть бирка, можно вернуть в магазин", "В США, кстати, одно время (не знаю, как сейчас) это было вполне нормально - купить дорогую вещь, аккуратно одеть 1 раз, не снимая бирки, потом вернуть в магазин".

Legion-Media

Некоторые предположили, что Лопес дали одежду для рекламы:

"Бренды дают поносить звездам одежду на подобные мероприятия".

Звёзды,Дженнифер Лопес,
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