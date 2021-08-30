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Бузова обвинила Соловьева в унижении женщин

Lenta.ru
23 минуты назад

Блогерша и певица Ольга Бузова обвинила телеведущего Владимира Соловьева в том, что он регулярно оскорбляет и унижает девушек. С критикой в его адрес Бузова выступила в сторис в Instagram.

Бузова обвинила Соловьева в унижении женщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Она отметила, что никогда не поймет и не примет мужчину, который плохо обращается с женщинами — словесно и физически. Певица назвала такое поведение «дном».

«И есть один пассажир зовут его Владимир Соловьев, который занимается просто абьюзингом, оскорбляет женщин регулярно. Приглашает в свои шоу гостей и их публично унижает», — объяснила она свое отношение к телеведущему.

По словам певицы, ей предлагали принять участие в программе Соловьева. Бузова ответила, что никогда не придет на шоу к телеведущему и «не позволит ему хайпиться за ее счет». О какой именно программе шла речь, она не уточнила.

Ранее Бузова заявила, что поступки неверных мужчин негативно влияют на здоровье женщин, которым они изменяют.

Звёзды,Владимир Соловьев,Ольга Бузова,
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