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Звезда «Фабрики звезд» показала съемную квартиру в Москве

Lenta.ru
2 часа назад

Звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова) показала квартиру, которую она снимает в Москве вместе с супругом, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Певица рассказала о жилье в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime Tv.

Звезда «Фабрики звезд» показала съемную квартиру в Москве
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время разговора в кадр попали прихожая и кухня, совмещенная с гостиной. Интерьер в квартире выполнен в белых тонах с акцентами в виде серого дивана и коричневой тумбы. Джугелия обратила внимание на стоящие на полках вазы, которые коллекционирует Алекса. Певица приобрела для себя предметы интерьера от фирм Lalique и Baccarat, покупки она объяснила желанием окружить себя красотой.

Особое внимание Алекса обратила на зону готовки.

«Кухня это место, где я медитирую, где я готовлю, где вся моя любимая красивая посуда, которую я коллекционирую годами, и обязательно не терпится уже перевезти в большую свою квартиру», — пояснила звезда.

В будущем супруги вместе дочерью планируют переехать в собственное жилье, где на данный момент идет ремонт. Процессом руководит Алекса. «Естественно, первое что, это много цветов, много цвета и самое главное, чтобы квартира была вся белая, потому что я фанатка белого и чистоты», — отметила певица.

В ноябре 2020 года свою московскую квартиру в интервью Джугелии показала российская певица и бывшая солистка группы 5sta Family Юлианна Караулова. Она приобрела объект вместе с женихом, музыкальным продюсером Андреем Черным. Возлюбленным пришлось копить деньги на жилье.

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