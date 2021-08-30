Группа ABBA создала аккаунт в TikTok

Первой публикацией в аккаунте группы в TikTok стала запись игры на фортепиано трека Dancing Queen. Ролик набрал уже 1,6 млн просмотров. Вторым клипом стал ролик с напоминанием о том, что 2 сентября состоится релиз проекта под названием ABBA Voyage.

Ранее сообщалось, что ABBA представит пять новых песен спустя почти сорокалетнего перерыва. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, стала известна после победы на международном песенном конкурсе "Евровидение-1974" с композицией Waterloo. На пике славы ABBA состояла из двух супружеских пар: Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског, а также Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Однако обе эти семьи распались за время совместной работы в группе.