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Группа ABBA создала аккаунт в TikTok

Газета.Ruиещё 1
54 минуты назад

Легендарная шведская группа ABBA создала аккаунт в TikTok спустя месяц после запуска в соцсети движения #DancingQueenChallenge.

Группа ABBA создала аккаунт в TikTok
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Первой публикацией в аккаунте группы в TikTok стала запись игры на фортепиано трека Dancing Queen. Ролик набрал уже 1,6 млн просмотров. Вторым клипом стал ролик с напоминанием о том, что 2 сентября состоится релиз проекта под названием ABBA Voyage.

"Спасибо, что подождали, путешествие вот-вот начнется. Агнета, Бьерн, Бенни, Анни-Фрид", — гласит подпись к видео с изображением восходящего солнца.

Ранее сообщалось, что ABBA представит пять новых песен спустя почти сорокалетнего перерыва. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, стала известна после победы на международном песенном конкурсе "Евровидение-1974" с композицией Waterloo. На пике славы ABBA состояла из двух супружеских пар: Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског, а также Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Однако обе эти семьи распались за время совместной работы в группе.

Звёзды,Бьорн Ульвеус,Агнета Фельтског,Бенни Андерссон,
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