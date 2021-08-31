"Мама плохо воспитала": что не поделили Кудрявцева и Андреасян

В соцсетях разгорелся публичный конфликт между телеведущей Лерой Кудрявцевой и режиссером Сариком Андреасяном. Звезды продолжают отвечать друг другу в своих постах в Instagram и уже перешли на личности. "Рамблер" рассказывает, с чего начался конфликт и почему он получил развитие.

"Их много, но хорошего мало"

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Конфликт режиссера и телеведущей начала с подводки к одному из концертов на "Новой волне".

"Они как фильмы Сарика Андреасяна — их много, но хорошего, как говорится, мало", — сказала телеведущая.

Режиссер опубликовал отрывок видео в своем Instagram и обратился к Лере Кудрявцевой. Он заявил, что телеведущая должна проверять тексты, которые ей пишут для концертов. Кроме того, он отметил, что все звезды российского шоу-бизнеса "морально устарели". Он также пояснил, что не требует ответа от телеведущей, а пост этот написал только потому, что ему стыдно за то, что она говорит.

"Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас Мама плохо воспитала?", — начал режиссер разговор на повышенных тонах.

В комментариях к посту за телеведущую заступился актер Денис Косяков. Он спросил режиссера, почему тот обиделся на упоминание, ведь до этого про него шутили и жестче. В качестве примера он привел в пример шоу ЧБД. Позже Андреасян объяснил это в посте, где написал, что принимает шутки только от юмористов "уровня Урганта или Нагиева", а российский шоу-бизнес он не уважает, поэтому терпеть это не собирается.

"Миниатюра с оскорблением женщины"

Лера Кудрявцева решила ответить Андреасяну. Она написала пост, где пояснила свою позицию. Телеведущая отметила, что режиссер не блещет заслугами в кинематографе, а теперь к этому списку добавилось еще и "миниатюра с оскорблением женщины".

Она добавила, что обзоры на проекты Андреасяна часто делают блогеры, которые довольно резко критикуют его фильмы и сериалы. Она предположила, что автор сценария "Новой волны" знаком с творчеством режиссера, поэтому позволил себе такую шутку.

"Но вот что с таким режиссером станет после публичного оскорбления женщины и его долгожданной минуты славы?" — задала риторический вопрос Кудрявцева.

В доказательство шутки телеведущая опубликовала рейтинг последних работ Андреасяна как продюсера, где оценка не поднимается выше 3,7 по пятибалльной шкале.

Она также дала комментарий журналу Starhit и пояснила, что уточняла у сценаристов, не обидится ли режиссер на эту шутку. Она заявила, что не хотела его обижать, но все равно не понимает, как можно публично высказывать такие резкие слова в адрес женщины.

Юристы, адвокаты и иски

На позиции Кудрявцева этот конфликт не закончился, и режиссер продолжил писать свои мысли в Instagram. Он опубликовал выдержку из ответа телеведущей СМИ и еще раз подтвердил свои слова о том, что деятели шоу-бизнеса шутят о том, чего не знают.

"Не считаю себя специалистом в поливании кого-то грязью. Для этого есть юристы и адвокаты"