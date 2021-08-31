Настя Ивлеева показала спальню Ксении Собчак

В рамках шоу Собчак на YouTube блогер Настя Ивлеева поменялась жизнями со знаменитой телеведущей и пожила в ее шикарном доме на Рублевке.
Зрителям "Осторожно: Собчак" Ивлеева показала спальню звездной блондинки и была удивлена ее скромностью в интерьере.:
"Думала, что комнатка у Ксении Анатольевны будет побогаче".
По словам блогершы, она долгое время мечтала оказаться в просторной гардеробной Ксении, которую показывали в шоу "Блондинка в шоколаде".
И вот ее желание осуществилось:
"Сколько здесь у нее трусов! У Ксюши просто невероятное количество одежды, но все какое-то уже немодное, серое, невзрачное".
Пожив жизнью Собчак, Ивлеева была разочарована:
"Это, конечно, было увлекательно, но очень по-взрослому и тяжело. Хорошо, что я не Ксения Собчак. У нее там Алексей Венедиктов, летучки, новости... Ничего не смыслю в этом. Я хочу жить своей жизнью".
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