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У Салтыковой нашли дорогую квартиру и особняк на Рублевке

Мария Иглина
1 час назад

Российская певица Ирина Салтыкова, сыгравшая одну из ролей в культовом фильме Алексея Балабанова "Брат-2", оказалась владелицей квартиры в центре Москвы и особняка на Рублевке. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

У Салтыковой нашли дорогую квартиру и особняк на Рублевке
Фото: @irinasaltykova_official@irinasaltykova_official

Общая площадь квартиры певицы на улице Пречистенке — 124 квадратных метра. В этих стенах снимались некоторые сцены "Брата-2".

А в трехэтажном особняке на Рублевке артистка обосновалась в 2004 году. Сообщается, что особняк с 15 сотками земли нашли на территории охраняемого элитного поселка в 18 километрах от МКАД. В особняке площадью 500 квадратных метров четыре спальни, две кухни, несколько санузлов, кабинет, гостиная с камином и четыре гардеробных. На первом этаже оборудована спа-зона с сауной и джакузи. Третий этаж полностью отдан дочери певицы Алисе.

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Звёзды,Ирина Салтыкова,Алексей Балабанов,Ксения Собчак,
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