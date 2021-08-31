У Салтыковой нашли дорогую квартиру и особняк на Рублевке

Российская певица Ирина Салтыкова , сыгравшая одну из ролей в культовом фильме Алексея Балабанова "Брат-2", оказалась владелицей квартиры в центре Москвы и особняка на Рублевке. Об этом сообщает "Комсомольская правда" .

А в трехэтажном особняке на Рублевке артистка обосновалась в 2004 году. Сообщается, что особняк с 15 сотками земли нашли на территории охраняемого элитного поселка в 18 километрах от МКАД. В особняке площадью 500 квадратных метров четыре спальни, две кухни, несколько санузлов, кабинет, гостиная с камином и четыре гардеробных. На первом этаже оборудована спа-зона с сауной и джакузи. Третий этаж полностью отдан дочери певицы Алисе.