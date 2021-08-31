«Ей нужен психиатр»: из-за чего скандалят Соловьев и Бузова

Певица Ольга Бузова продолжает конфликтовать с известными мужчинами-телеведущими. Только все забыли про скандал со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире телеканала "Матч ТВ", как артистка поссорилась с Владимиром Соловьевым.
Все началось с того, что Ольге Бузовой предложили принять участие в авторской передаче телеведущего. Однако певица отказалась, заявив, что никогда не придет на шоу к Соловьеву и "не позволит хайпиться за ее счет".
Бузова вспомнила о телеведущем, когда размышляла о недостойном поведении мужчин в своем Instagram-аккаунте:
"И есть один пассажир зовут его Владимир Соловьев, который занимается просто абьюзингом, оскорбляет женщин регулярно. Приглашает в свои шоу гостей и их публично унижает".
Владимир Соловьев не стал молчать и резко отреагировал на выпад певицы:
"Ей нужен хороший психиатр. У нее болезнь Уткина — это когда человека употребляет слова, о значении которых не знает. Если она и дальше продолжит говорить о людях в таком же духе, ей понадобится и адвокат, потому что найдется человек, который не станет все это терпеть", - заявил телеведущий в интервью изданию "СтарХит".
Кроме того, Соловьев высказался о вокальных и актерских данных Ольги Бузовой в связи с ее появлением на сцене МХАТа и усомнился в ее профессионализме:
"Ей нужен специалист по пению и актерскому мастерству. Говорят, Бузова хорошо училась в школе, но университеты на "ДОМе-2" приводят к полной деградации!".