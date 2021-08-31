«Ей нужен психиатр»: из-за чего скандалят Соловьев и Бузова

"Ей нужен хороший психиатр. У нее болезнь Уткина — это когда человека употребляет слова, о значении которых не знает. Если она и дальше продолжит говорить о людях в таком же духе, ей понадобится и адвокат, потому что найдется человек, который не станет все это терпеть", - заявил телеведущий в интервью изданию "СтарХит".