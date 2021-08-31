Бузова рассказала, на что тратит 5 миллионов рублей в месяц

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала подписчикам, сколько и на что она тратит в месяц. Этим она поделилась на своей странице в Instagram.

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Ежемесячные расходы Бузовой составляют примерно пять миллионов рублей. Данная сумма уходит не только на саму теледиву, но и на содержание ее родных и команды и развитие ее творчества:

"Еще трачу на путешествия и ремонт в квартире, которую я купила сама. Плачу по счетам и ещё налоги за всё. Получается, я завидная невеста?"

Звезда также призналась, что на ближайший концерт в "Крокус Сите Холле" потратит около 30 млн рублей, которые пойдут на техническое оборудование и костюмы.

Бузова отметила, что любит обсуждать тему финансов, поэтому самые любопытные из подписчиков могут сами подсчитать, сколько она зарабатывает.