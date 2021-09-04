Как изменилась Орейро спустя 22 года после «Дикого ангела»

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро прославилась благодаря сериалу "Дикий ангел", который выходил в 1998-1999 годах и транслировался в более чем 130 странах мира. На тот момент Наталии Орейро был 21 год.

Особенно популярно аргентинское шоу стало в России. Историю героини смотрели чуть ли не в каждой семье. Недавно актриса приняла участие в шоу "Вечерний Ургант" и пошутила, что хотела бы получить российское гражданство. А посты в Istagram Орейро дублирует на русском языке.