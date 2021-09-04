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Как изменилась Орейро спустя 22 года после «Дикого ангела»

Анна Шутова
22 минуты назад

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро прославилась благодаря сериалу "Дикий ангел", который выходил в 1998-1999 годах и транслировался в более чем 130 странах мира. На тот момент Наталии Орейро был 21 год.

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро прославилась благодаря сериалу "Дикий ангел".
1/8 Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро прославилась благодаря сериалу "Дикий ангел".
Фото: @nataliaoreirosoy
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Он выходил в 1998-1999 годах и транслировался в более чем 130 странах мира.
2/8 Он выходил в 1998-1999 годах и транслировался в более чем 130 странах мира.
Фото: Televisión Federal (Telefe)
На тот момент Наталии Орейро был 21 год.
3/8 На тот момент Наталии Орейро был 21 год.
Фото: Televisión Federal (Telefe)
Особенно популярно аргентинское шоу стало в России. Историю героини смотрели чуть ли не в каждой семье.
4/8 Особенно популярно аргентинское шоу стало в России. Историю героини смотрели чуть ли не в каждой семье.
Фото: Legion-media
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Недавно актриса приняла участие в шоу "Вечерний Ургант" и пошутила, что хотела бы получить российское гражданство.
5/8 Недавно актриса приняла участие в шоу "Вечерний Ургант" и пошутила, что хотела бы получить российское гражданство.
Фото: @nataliaoreirosoy
Последние несколько лет Орейро редко появляется в кино.
6/8 Последние несколько лет Орейро редко появляется в кино.
Фото: @nataliaoreirosoy
Ее последней работой стали съемки в фильме "Чокнутая" 2018 года.
7/8 Ее последней работой стали съемки в фильме "Чокнутая" 2018 года.
Фото: @nataliaoreirosoy
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Однако недавно актриса анонсировала дату премьеры нового сериала "Santa Evita".
8/8 Однако недавно актриса анонсировала дату премьеры нового сериала "Santa Evita".
Фото: @nataliaoreirosoy

Особенно популярно аргентинское шоу стало в России. Историю героини смотрели чуть ли не в каждой семье. Недавно актриса приняла участие в шоу "Вечерний Ургант" и пошутила, что хотела бы получить российское гражданство. А посты в Istagram Орейро дублирует на русском языке.

Последние несколько лет Орейро редко появляется в кино. Ее последней работой стали съемки в фильме "Чокнутая" 2018 года. Однако недавно актриса анонсировала дату премьеры нового сериала "Santa Evita", который будет выходить с 31 августа на аргентинском стриминговом сервисе.

Звёзды,Фото,Наталия Орейро,
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