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СМИ: билеты на свадьбу Моргенштерна продавали по 50 тысяч рублей

Диана Товсепова
1 час назад

Популярный артист Моргенштерн, сегодня, 31 августа, празднует свадьбу. Мероприятие должно проходить на теплоходе, который сейчас пришвартован в престижном районе Москвы. По данным СМИ, приглашения на звездную свадьбу продавались по 50 тысяч рублей. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru сообщил блогер, друг брата рэпера Илья Саглиани.

"Билеты продавали по 50 тысяч рублей за штуку, я лично видел объявления в Telegram-каналах. Маловероятно, чтобы сам виновник торжества приторговывал билетиками, «полтинник» для человека с его доходами — копейки. Подозреваю, кто-то из устроителей праздника решил сделать «свой маленький бизнес». Алишер наприглашал всю светскую тусовку. Кто будет разбирать, гость вправду друг новобрачных или прикупил местечко на этом празднике жизни за полтосик?", — рассуждает Саглиани.

Блогер считает, что эпатажный артист мог придумать какую-то выходку.

"Мог нарочно сделать вброс — любопытные прибегут на набережную, а гостям в последний момент пришлёт СМС, что свадьбу переносят в другое место. Такой вариант очень вероятен. Ведь Морген — это профессор хайпа, он продумывает каждый шаг и очень грамотно ведёт пиар-стратегию. Поэтому он «топ». Кожей чувствую: эта свадьба войдёт в историю отечественного шоу-бизнеса как нечто грандиозное. Подождём до вечера", — думает Саглиани.

Напомним, рэпер женится на своей возлюбленной, студентке из Уфы, Диларе Зинатуллиной.

@xenia_sobchak
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