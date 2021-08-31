"Мог нарочно сделать вброс — любопытные прибегут на набережную, а гостям в последний момент пришлёт СМС, что свадьбу переносят в другое место. Такой вариант очень вероятен. Ведь Морген — это профессор хайпа, он продумывает каждый шаг и очень грамотно ведёт пиар-стратегию. Поэтому он «топ». Кожей чувствую: эта свадьба войдёт в историю отечественного шоу-бизнеса как нечто грандиозное. Подождём до вечера", — думает Саглиани.