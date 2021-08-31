Популярный артист Моргенштерн, сегодня, 31 августа, празднует свадьбу. Мероприятие должно проходить на теплоходе, который сейчас пришвартован в престижном районе Москвы. По данным СМИ, приглашения на звездную свадьбу продавались по 50 тысяч рублей. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru сообщил блогер, друг брата рэпера Илья Саглиани.
"Билеты продавали по 50 тысяч рублей за штуку, я лично видел объявления в Telegram-каналах. Маловероятно, чтобы сам виновник торжества приторговывал билетиками, «полтинник» для человека с его доходами — копейки. Подозреваю, кто-то из устроителей праздника решил сделать «свой маленький бизнес». Алишер наприглашал всю светскую тусовку. Кто будет разбирать, гость вправду друг новобрачных или прикупил местечко на этом празднике жизни за полтосик?", — рассуждает Саглиани.
Блогер считает, что эпатажный артист мог придумать какую-то выходку.
"Мог нарочно сделать вброс — любопытные прибегут на набережную, а гостям в последний момент пришлёт СМС, что свадьбу переносят в другое место. Такой вариант очень вероятен. Ведь Морген — это профессор хайпа, он продумывает каждый шаг и очень грамотно ведёт пиар-стратегию. Поэтому он «топ». Кожей чувствую: эта свадьба войдёт в историю отечественного шоу-бизнеса как нечто грандиозное. Подождём до вечера", — думает Саглиани.
Напомним, рэпер женится на своей возлюбленной, студентке из Уфы, Диларе Зинатуллиной.