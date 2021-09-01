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Шоуа рассказал о причине распада "Непары"

Мария Каткова
1 час назад

Александр Шоуа, участвовавший в коллективе "Непара", высказался о распаде популярной группы. Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Москва FM".

Шоуа рассказал о причине распада "Непары"
Фото: @alexandershoua@alexandershoua

Музыкант рассказал, что ему постоянно приходилось контролировать свою партнершу по группе Викторию Талышинскую. Он также отметил, что женщина страдала алкоголизмом и приходила на концерты в состоянии алкогольного опьянения.

"Когда ты находишься внутри коллектива, где у каждого есть свое мнение, то управлять музыкальным процессом не представляется возможным. Тем более, когда мнение, высказываемое на сцене, не сильно мощное, а вот в жизни человек мнит о себе что-то сверхъестественное. Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьезно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это все держать в себе"

А вот других звезд чрезмерное употребление алкоголя не смущает. Например, гостей свадьбы Моргенштерна. Звезды спокойно употребляли шампанское за 250 рублей.

Звёзды,Александр Шоуа,Виктория Талышинская,
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