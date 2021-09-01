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Волочкова рассказала, сложно ли быть певицей в шоу-бизнесе

News.ru
2 часа назад

На сегодняшний день сложно быть певицей в шоу-бизнесе, но можно записывать музыку и песни для души, не пытаясь извлечь из этого выгоду. Об этом «МИР 24» рассказала балерина и исполнительница Анастасия Волочкова.

Волочкова рассказала, сложно ли быть певицей
Фото: Сергей Киселев/АГНСергей Киселев/АГН

Она считает, что её музыкальный альбом является историей жизни, ведь он собирался и записывался более 10 лет и в него вложено много сил и времени.

При этом есть такие песни, которые просто дарили, некоторые покупались, часть из них придумывалась самостоятельно, на некоторые снимались клипы, в которые вкладывались определённые суммы, сообщила Волочкова.

Я записываю песни просто от души и для души, быть сегодня певицей в шоу-бизнесе — это не балет станцевать. Дорого ли это, я не знаю, но сложно, — рассказала балерина.

Она добавила, что всем понравиться невозможно, если кто-то хочет, то будет слушать песни, а любой негатив со стороны людей — это естественный процесс творчества. Главное, во всех ситуациях оставаться собой и не бояться рисковать несмотря на то, что это большая ответственность, будь то участие в новых постановках или написание песен, подытожила балерина.

Ранее Волочкова опубликовала в Instagram фото из салона красоты и ужаснула россиян — пользователи соцсети не понимают, почему фотограф знаменитости «выбирает такие ужасные ракурсы». На кадре ноги балерины из-за эффекта и ракурса выглядят непропорционально.

Звёзды,Анастасия Волочкова,
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