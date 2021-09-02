Стало известно, сколько стоит обучение дочери Кудрявцевой

Телеведущая потратит круглую сумму для комфорта младшей наследницы.

Фото: @leratv @leratv

Вчера 3-летняя дочь Леры Кудрявцевой впервые пошла в детский садик. Звездная мама решила остановить свой выбор на элитной гимназии имени Примакова, в которой имеется отделение для дошкольников. Стоимость обучения маленькой Маши обойдется телеведущей в 800 тысяч рублей в год.

Звезда отметила, что выбрала это учебное заведение из-за непосредственной близости к дому. Напомним, в той же гимназии обучаются дочери Ксении Бородиной. В заведении есть множество кружков для детей на любой вкус.