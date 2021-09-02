Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Стало известно, во сколько обойдется обучение 3-летней дочери Кудрявцевой в элитном детсаде

WMJ.ruиещё 1
1 час назад

Телеведущая потратит круглую сумму для комфорта младшей наследницы.

Стало известно, сколько стоит обучение дочери Кудрявцевой
Фото: @leratv@leratv

Вчера 3-летняя дочь Леры Кудрявцевой впервые пошла в детский садик. Звездная мама решила остановить свой выбор на элитной гимназии имени Примакова, в которой имеется отделение для дошкольников. Стоимость обучения маленькой Маши обойдется телеведущей в 800 тысяч рублей в год.

Звезда отметила, что выбрала это учебное заведение из-за непосредственной близости к дому. Напомним, в той же гимназии обучаются дочери Ксении Бородиной. В заведении есть множество кружков для детей на любой вкус.

Напомним, Маша родилась у Кудрявцевой три года назад от хоккеиста Игоря Макарова. Долгое время распространялись слухи, что девочку для пары выносила суррогатная мать, но супруги опровергли эту информацию. Телеведущей пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО для зачатия. Также у Леры есть взрослый сын Жан от первого брака с Сергеем Ленюком.

Звёзды,Игорь Макаров,Ксения Бородина,Лера Кудрявцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители