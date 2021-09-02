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Раскрыта причина ухода Децла в андеграунд на пике славы

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Хип-хоп-исполнитель Децл (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) ушел в андеграунд на пике славы из-за массовой травли. Об этом рассказывается в пятой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009»

Раскрыта причина ухода Децла в андеграунд на пике славы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Телеведущая Ася Калясина, сотрудничавшая с рэпером, заявила, что Децла к тому же очень травмировало расставание отца с матерью, что наложилось на стресс от популярности: «Он себя вел независимо, типа, его это не касалось. Но на самом деле, я думаю, он очень сильно от этого пострадал».

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«Кирилл захотел жить своей жизнью, что абсолютно логично для мужчины, которому уже было 20 с лишним лет»,

— подчеркнула Калясина.

Артист прославился в начале 2000-х, его дебютный альбом «Кто ты?», записанный, когда рэперу было 17 лет, разошелся тиражом более миллиона экземпляров. Децл наиболее известен по таким трекам, как «Пятница», «Слезы», «Вечеринка у Децла», «Кровь моя, кровь», «Письмо» и «Потабачим». Однако, после оглушительного успеха он решил сделать перерыв в выступлениях.

Рэп-исполнитель вернулся на сцену в 2004-м после двухлетнего отсутствия, сменив имидж и взяв псевдоним le Truk. В феврале 2004-го он выпустил третий студийный альбом Detsl aka Le Truk, для которого впервые написал все тексты самостоятельно. На пластинке Децл читал про иллюминатов, бога и общество потребления. Он говорил, что с уходом в андерграунд смог избавиться от искушений, которые несет ранняя слава. В период с 2004-го по 2019-й хип-хоп-исполнитель выпустил еще пять альбомов (MosVegas 2012, «Здесь и сейчас», Dancehall Mania, MXXXIII и «Неважно, кто там у руля»), в которых проповедовал растаманскую философию. При этом имя Толмацкого почти перестало появляться в новостях.

Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске после концерта — в гримерке он пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали скорую помощь, однако медики не успели спасти музыканта. Судебно-медицинская экспертиза установила, что артист скончался из-за острой сердечной недостаточности. Ему было 35 лет. Децла посмертно признали легендой хип-хопа в апреле того же года на музыкальной премии «Жара Music Awards».

Звёзды,Кирилл Толмацкий,Lenta.ru,
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