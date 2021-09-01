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Россию накрыл «вирус бескультурья»: Мария Шукшина сделала скандальное заявление

Passion.ru
1 час назад

Заслуженная артистка России известна своими высказываниями в сторону острых социальных вопросов. Поэтому, когда Мария принимала медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени из рук премьер-министра Михаила Мишустина, честно отметила, что в России есть вирус страшнее коронавируса.

Шукшина: Россию накрыл «вирус бескультурья»
Фото: Passion.ruPassion.ru

Шукшина отметила, что никакое государство не может существовать без духовно-нравственной основы. А по мнению артистки, сегодня у нас процветает «вирус бескультурья»:

А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере, близкой мне, прежде всего, в культуре. Вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение,

— высказалась она.

Она видит, как культура речи уничтожается, а люди начинают ненавидеть друг друга: «Сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить», — призвала Шукшина и также заметила, что «людей стравливают друг с другом».

Страшной проблемой Мария искренне считает и тот факт, что звезды часто посещают «пошлые и безнравственные» ток-шоу из-за денег, а гонорары за участие в них исчисляются миллионами. Дочь Василия Шукшина, одного из ключевых советских писателей и режиссеров, призвала федеральные каналы показывать контент, альтернативный «ссорам, клевете, дрязгам и жутким семейным разборкам».

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