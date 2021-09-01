Шукшина: Россию поразил «вирус бескультурья»

Актриса Мария Шукшина заявила о "вирусе бескультурья" в России. Об этом она сказала, принимая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщает РИА Новости.
По словам заслуженной артистки России, эта проблема гораздо страшнее пандемии коронавируса.
"А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере, близкой мне, прежде всего, в культуре. Вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение", - заявила Шукшина.
Она отметила, что государство не может устоять без духовно-нравственной основы. Сейчас, по мнению актрисы, уничтожается культура речи, а люди начинают ненавидеть друг друга:
"Сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить".
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