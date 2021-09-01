Шукшина: Россию поразил «вирус бескультурья»

"А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере, близкой мне, прежде всего, в культуре. Вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение", - заявила Шукшина.