Звездные холостяки: кто из голливудских актеров никогда не был женат

Голливудские актеры хоть и крутят романы, которые гремят на весь мир, но не всегда стремятся связать себя узами брака. «Рамблер» решил собрать самых отчаянных холостяков, которые за всю жизнь так ни разу и не женились.

Фото: Кадр из фильма "Почему он?" Кадр из фильма "Почему он?"

Леонардо ДиКаприо

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Главный секс-символ Голливуда и мечта миллионов девушек уже больше трех лет состоит в отношениях с моделью Камилой Морроне. Правда, пара воздерживается от комментариев, не публикует совместные снимки и не выходит в свет. В прессе то и дело появляются слухи о том, что звезды обручились, а недавно и вовсе обсуждали беременность возлюбленной ДиКаприо – однако эти домыслы пока так и не нашли подтверждения в реальной жизни.

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

Аль Пачино

Главный голливудский холостяк – Аль Пачино – к 81 году может похвастаться внушительным списком любовных побед. Однако актер так ни разу и не женился. «Почему я никогда никому не делал предложения? Потому что брак - это состояние души, а не контракт. Когда я думаю про закон и брак, все время спрашиваю себя: в какой момент во все это вмешались копы?» - шутя, признавался Пачино в одном из интервью.

Состоит ли сейчас актер в отношениях, неизвестно, но мы его новому роману нисколько бы не удивились.

Кадр из фильма "Ирландец"

Джаред Лето

Актер известен чередой громких романов с голливудскими красавицами, среди них были Скарлетт Йоханнсон, Пэрис Хилтон, Линдси Лохан и другие. Однако ни один роман Джареда не закончился браком. «Я влюблен целиком и полностью. И думаю лишь об одной — о моей работе. Мои отношения с ней настолько серьезны, что я не чувствую пустоты в своей жизни, даже если ни с кем не встречаюсь. Моего творчества мне достаточно», - признался Лето в одном из интервью.

Что сейчас происходит в личной жизни Джареда – тайна за семью печатями, но еще в 2020 году актер, по слухам, встречался с русской моделью Валерией Кауфман.

@jaredleto

Мэттью Перри

В 90-х звезда «Друзей» встречался с Джулией Робертс и Ясмин Блит, в нулевых – с Лиззи Каплан и Лорен Грэм. Но ни с одной из этих девушек актер так и не узаконил свои отношения. В 2020 году, казалось бы, убежденный холостяк сделал-таки предложение своей девушке Молли Гурвиц, и она ответила согласием. «Я решил обручиться. К счастью, я встречаюсь с величайшей женщиной на планете», — рассказал Перри изданию People. Что интересно, пара свадьбу так до сих пор и не сыграла.

@mattyperry4

Оуэн Уилсон

Самый громкий роман - с Кейт Хадсон – мог закончиться для актера трагедией: после того как возлюбленная его бросила, Оуэн чуть не покончил жизнь самоубийством. К счастью, звезда справился с драмой в личной жизни, и сейчас воспитывает троих детей от разных женщин. Правда, вот жениться актер так до сих пор и не решился.

Кадр из фильма "Блаженство"

Джеймс Франко

О личной жизни звездного скандалиста известно немного. Летом 2019 актер официально представил миру свою возлюбленную Изабель Пакзад, с который встречался еще с 2018 года. Что происходит сейчас в их отношениях, неизвестно.

Напомним, что в 2018 году актера впервые обвинили в домогательствах. Тогда его даже не стали номинировать на премию «Оскар», что сильно удивило звезду, поскольку все обвинения он отрицал. Позже еще несколько девушек выступили с похожими обвинениями, однако до суда дело до сих пор так и не дошло.