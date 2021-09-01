Волочкова поддержала исполнившую танец живота учительницу

Балерина Анастасия Волочкова поддержала учительницу из Хабаровска, исполнившую танец живота на линейке в школе 76. Об этом пишет Life.ru.
"И что касается танцев — я никогда не буду это осуждать, если это в красивом проявлении. Но лучше петь и танцевать, чем совершать какие-то неприятные поступки", — сказала Волочкова.
Одна из женщин, присутствовавших на линейке, рассказала "Газете.Ru", что представление всем понравилось, а окружающие неверно истолковали концертный номер: это был не "танец для пап", а танец птицы. В социальных сетях видео выступления учительницы вызвало споры. Некоторые возмутились поведением педагога.