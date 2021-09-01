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Волочкова поддержала исполнившую танец живота на линейке учительницу

Мира Маркина
1 час назад

Балерина Анастасия Волочкова поддержала учительницу из Хабаровска, исполнившую танец живота на линейке в школе 76. Об этом пишет Life.ru.

Волочкова поддержала исполнившую танец живота учительницу
Фото: @volochkova_art@volochkova_art

"И что касается танцев — я никогда не буду это осуждать, если это в красивом проявлении. Но лучше петь и танцевать, чем совершать какие-то неприятные поступки", — сказала Волочкова.

Одна из женщин, присутствовавших на линейке, рассказала "Газете.Ru", что представление всем понравилось, а окружающие неверно истолковали концертный номер: это был не "танец для пап", а танец птицы. В социальных сетях видео выступления учительницы вызвало споры. Некоторые возмутились поведением педагога.

Ранее была раскрыта причина «постыдного» увольнения Волочковой из Большого театра.

Звёзды,Анастасия Волочкова,Газета.Ru,
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