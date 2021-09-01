МакSим появилась в школе младшей дочери

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) появилась на первой школьной линейке у младшей дочери Марии, сообщается в фан-группе артистки. Девочка пошла в престижное столичное учреждение, где девочку будут окружать наследники многих российских звезд.

На фотографиях 38-летняя певица стоит перед учебным заведением вместе с учителями рядом с Юлией Пересильд. Несмотря на перенесенную кому, МакSим выглядит на снимках счастливой и радостно улыбается на камеру.

У Абросимовой также есть старшая дочь Александра. 12-летняя девочка появилась в первом браке артистки со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. Младшую дочь она родила уже в паре с бизнесменом Антоном Петровым, с которым они разошлись вскоре после рождения Марии.

Ранее врач-реабилитолог оценил состояние истощенной певицы МакSим после выписки из больницы.