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Вскрылись подробности тайного романа Нагиева и Самохиной

Катерина Саломе
1 час назад

Актриса Александра Самохина прокомментировала слухи о тайном романе своей матери Анны Самохиной с Дмитрием Нагиевым. О близких отношениях родительницы и телеведущего артистка высказалась в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Вскрылись подробности тайного романа Нагиева и Самохиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Александры, у нее история об отношениях ее матери с Дмитрием каждый раз вызывает недоумение. Актриса призналась, что у них с родительницей были довольно откровенные, близкие и доверительные отношения, но та ни разу не обмолвилась ни словом о Нагиеве. Тем не менее, Самохина допускает, что между Анной и Дмитрием могла быть симпатия, но вряд ли было что-то большее.

«Нагиев иногда может сказать такое красное словцо. Поэтому я лично не в курсе их отношений с Нагиевым, но допускаю, что можно заинтересоваться таким мужчиной. Симпатия у них наверняка была»,

— заявила Александра.

Недавно появились слухи о романе актера Юрия Беляева с коллегой по цеху Ириной Муравьевой, с которой они вместе сыграли в фильме «Эта женщина в окне». Артист прокомментировал их.

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