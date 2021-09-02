Вскрылись подробности тайного романа Нагиева и Самохиной

Актриса Александра Самохина прокомментировала слухи о тайном романе своей матери Анны Самохиной с Дмитрием Нагиевым. О близких отношениях родительницы и телеведущего артистка высказалась в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».
По словам Александры, у нее история об отношениях ее матери с Дмитрием каждый раз вызывает недоумение. Актриса призналась, что у них с родительницей были довольно откровенные, близкие и доверительные отношения, но та ни разу не обмолвилась ни словом о Нагиеве. Тем не менее, Самохина допускает, что между Анной и Дмитрием могла быть симпатия, но вряд ли было что-то большее.
«Нагиев иногда может сказать такое красное словцо. Поэтому я лично не в курсе их отношений с Нагиевым, но допускаю, что можно заинтересоваться таким мужчиной. Симпатия у них наверняка была»,
— заявила Александра.
Недавно появились слухи о романе актера Юрия Беляева с коллегой по цеху Ириной Муравьевой, с которой они вместе сыграли в фильме «Эта женщина в окне». Артист прокомментировал их.