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Брэд Питт оспаривает решение суда о единоличной опеке Джоли над детьми

WMJ.ru
23 минуты назад

Экс-влюбленные до сих пор решают дела, связанные с общими наследниками.

Питт оспаривает решение об опеке Джоли над детьми
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Адвокаты Брэда Питта потребовали пересмотра дела об опеке над детьми после того, как в июле апелляционный суд фактически оставил Анджелину Джоли единоличным опекуном наследников. Ранее в мае суд назначил совместную опеку экс-влюбленных.

В июле апелляционный суд Калифорнии удовлетворил просьбу Джоли о пересмотре права опеки. Таким образом, Джоли сохранила постоянную опеку над своими детьми, в то время как Питт сохранил право посещения.

Питт подал соответствующую апелляцию с просьбой пересмотра дела об опеке.

После более чем четырех лет тяжбы, каждый день которой причинял вред детям и их отцу, решение о единоличной опеке матери стоит отменить,

— цитирует документ Eonline.com.

Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывали шестерых детей, трое из которых приемные. После развода несколько лет назад экс-супруги продолжают вести переговоры через суд по делу об опеке над наследниками.

Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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