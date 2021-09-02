Питт оспаривает решение об опеке Джоли над детьми

Экс-влюбленные до сих пор решают дела, связанные с общими наследниками.
Адвокаты Брэда Питта потребовали пересмотра дела об опеке над детьми после того, как в июле апелляционный суд фактически оставил Анджелину Джоли единоличным опекуном наследников. Ранее в мае суд назначил совместную опеку экс-влюбленных.
В июле апелляционный суд Калифорнии удовлетворил просьбу Джоли о пересмотре права опеки. Таким образом, Джоли сохранила постоянную опеку над своими детьми, в то время как Питт сохранил право посещения.
Питт подал соответствующую апелляцию с просьбой пересмотра дела об опеке.
После более чем четырех лет тяжбы, каждый день которой причинял вред детям и их отцу, решение о единоличной опеке матери стоит отменить,
— цитирует документ Eonline.com.
Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывали шестерых детей, трое из которых приемные. После развода несколько лет назад экс-супруги продолжают вести переговоры через суд по делу об опеке над наследниками.