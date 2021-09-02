Питт оспаривает решение об опеке Джоли над детьми

Экс-влюбленные до сих пор решают дела, связанные с общими наследниками.

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Адвокаты Брэда Питта потребовали пересмотра дела об опеке над детьми после того, как в июле апелляционный суд фактически оставил Анджелину Джоли единоличным опекуном наследников. Ранее в мае суд назначил совместную опеку экс-влюбленных.

В июле апелляционный суд Калифорнии удовлетворил просьбу Джоли о пересмотре права опеки. Таким образом, Джоли сохранила постоянную опеку над своими детьми, в то время как Питт сохранил право посещения.

Питт подал соответствующую апелляцию с просьбой пересмотра дела об опеке.

После более чем четырех лет тяжбы, каждый день которой причинял вред детям и их отцу, решение о единоличной опеке матери стоит отменить,

— цитирует документ Eonline.com.