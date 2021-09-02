Психолог объяснил популярность Моргенштерна

Несмотря на то что Моргенштерн не умеет петь, танцевать и сочинять музыку, именно этим он и нравится большинству. Так популярность артиста объяснил психолог Алексей Рощин в интервью «Новым Известиям».

Фото: @morgen_shtern @morgen_shtern

"Моргенштерн мало того что некрасив собой, но ещё и не умеет ни петь, ни танцевать, ни сочинять музыку. Но именно поэтому и стал дико популярным, обратив недостатки в достоинства, сделал недостатки предметом культа", — считает эксперт.

Моргенштерн специально окружает себя красивыми девушками, чтобы показать таким же не очень успешным людям, коим был он сам, что мечты могут сбыться и что может быть много денег и голые девушки вокруг, отмечает психолог.