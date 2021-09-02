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Децл ушел в андеграунд на пике славы из-за массовой травли

Мария Иглина
24 минуты назад

Исполнитель Децл, Кирилл Толмацкий, ушел в андеграунд на пике славы из-за массовой травли. Об этом рассказывается в пятой части спецпроекта "Ленты.ру" "История русской поп-музыки 2000-2009".

Децл ушел в андеграунд на пике славы из-за травли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам телеведущей Аси Калясиной, которая сотрудничала с артистом, его также очень травмировало расставание отца с матерью:

"Он себя вел независимо, типа, его это не касалось. Но на самом деле, я думаю, он очень сильно от этого пострадал".

В 2004 году рэп-исполнитель вернулся на сцену после двухлетнего отсутствия, сменив имидж и взяв псевдоним le Truk.На своем третьем студийном альбоме Децл читал про иллюминатов, бога и общество потребления. Он говорил, что с уходом в андерграунд смог избавиться от искушений, которые несет ранняя слава.

В период с 2004-го по 2019-й хип-хоп-исполнитель выпустил еще пять альбомов, в которых проповедовал растаманскую философию. При этом имя Толмацкого почти перестало появляться в новостях.

Артист умер в ночь на третье февраля 2019 года в Ижевске после концерта — в гримерке он пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали скорую помощь, однако медики не успели спасти музыканта. Децл скончался из-за острой сердечной недостаточности. Ему было 35 лет.

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Звёзды,Кирилл Толмацкий,Lenta.ru,
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