Стала известна стоимость обучения дочери Кудрявцевой

Первого сентября дочь телеведущей Леры Кудрявцевой впервые пошла в детский сад. Звезда для комфорта наследницы потратила круглую сумму. Об этом сообщает Woman Journal.

Фото: @leratv @leratv

Кудрявцева выбрала для своей дочери элитную гимназию имени Примакова, в которой есть отделение для дошкольников. Стоимость обучения маленькой Маши обойдется телеведущей в 800 тысяч рублей в год.

По словам телеведущей, эта школа находится близко к их дому. В этой гимназии также обучаются дочери Ксении Бородиной

Маша родилась у Кудрявцевой три года назад от хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущей пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО для зачатия.