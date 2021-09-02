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Стала известна стоимость обучения дочери Кудрявцевой

Мария Иглина
1 час назад

Первого сентября дочь телеведущей Леры Кудрявцевой впервые пошла в детский сад. Звезда для комфорта наследницы потратила круглую сумму. Об этом сообщает Woman Journal.

Стала известна стоимость обучения дочери Кудрявцевой
Фото: @leratv@leratv

Кудрявцева выбрала для своей дочери элитную гимназию имени Примакова, в которой есть отделение для дошкольников. Стоимость обучения маленькой Маши обойдется телеведущей в 800 тысяч рублей в год.

По словам телеведущей, эта школа находится близко к их дому. В этой гимназии также обучаются дочери Ксении Бородиной

Маша родилась у Кудрявцевой три года назад от хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущей пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО для зачатия.

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Звёзды,Игорь Макаров,Ксения Бородина,Лера Кудрявцева,
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