Подписчики вычислили новую девушку Тимати

Личная жизнь Тимати продолжает вызывать бурные обсуждения в Сети. С момента расставания Анастасии Решетовой и рэпера прошло уже больше года. Звезды не комментировали причины произошедшего, хотя модель раскрыла некоторые моменты в откровенном монологе.

Фото: Peopletalk Peopletalk

Много шуму наделало шоу «Холостяк» с Тимати, которое вышло вскоре после расставания пары. В финале сезона 38-летний рэпер определился с фавориткой – ею стала модель Екатерина Сафарова. Новая пара несколько раз появилась вместе на публике, однако спустя время пошли слухи, что звезды реалити разошлись. По крайней мере, лето Тимати и Катя проводят раздельно.

А теперь рэпер поделился новыми снимками с отдыха на Миконосе. Серию бытовых селфи Тимати разбавил фото, на котором его обнимает неизвестная девушка. Ее лицо не попало в кадр, однако сетевые детективы вычислили по маникюру и кольцу, с кем же отдыхает рэпер.

@timatiofficial

Оказалось, артиста обнимает украинская модель Александра Дони. По ее Instagram ясно, что девушка тоже находится на Миконосе. Кроме того, в один день с Тимати модель заметили в галерее Eden Fine Art.

В комментариях поклонники поспешили высказать свои эмоции: «У Тимати новая девушка!», «Кто эта незнакомка?», «Неужели новый роман, или просто друзья?», «А как же Катя». Монгие заметили, что Александра очень похожа на бывшую возлюбленную Тимура — Алену Шишкову.

@sashadony