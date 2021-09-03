«Адски бесит непрофессионализм»: кого не поделили Собчак и Бузова

В отечественном шоу-бизнесе разгорелся скандал – все из-за победителей Евровидения - итальянской группы Maneskin, которые приехали в Россию и выборочно дали интервью крупным СМИ, журналистам и блогерам. Те, кому удалось пообщаться с музыкантами, радостно делились в социальных сетях впечатлениями и совместными фотографиями, а вот те, кто по каким-то причинам оказались «за бортом», разразились гневными тирадами в адрес менеджеров группы. «Рамблер» решил разобраться в конфликте и собрал мнения обеих сторон скандала.

Фото: @xenia_sobchak/@buzova86 @xenia_sobchak/@buzova86

@maneskinofficial

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Ксения Собчак написала в Instagram.

«Мне саботировали интервью с этой группой, хотя до этого пытались через сложную цепочку его со мной согласовать. То есть буквально — не я приглашала артиста, а мне предложили артиста. Я согласилась (Maneskin клёвые) и пожалела»,

— заявила журналистка. Она подчеркнула, что ее «адски бесит непрофессионализм» и те, кто не умеют работать, ведь о том, что интервью не состоится, Собчак сообщили за день до него. В конце поста ведущая решила лично обратиться к итальянским звездам, отметив их аккаунт, и выразила надежду, что критика их менеджмента дойдет до коллектива через множество их общих фолловеров.

«Уважаемые музыканты! У вас чудовищный менеджмент, который делает из вас каких-то ряженных кукол с ушанками. К вам пригнали журналистов, которые задают вам вопросы про БОРЩ, ШАМПУНЬ и одинаковые татуировки»,

— подытожила Ксения, явно намекая на тех, кому все-таки посчастливилось поговорить с группой.

Недовольство в Instagram выразила и «Нежный редактор» Татьяна Мингалимова. По ее словам, она два месяца готовилась к обещанному ей подкасту с музыкантами, однако за час до него менеджеры группы отказались от съемок. В социальной сети журналистка также возмущалась и тем, что Ольге Бузовой дали возможность поговорить с победителями международного вокального конкурса.

«Стою наблюдаю интервью: журнал совместно с Бузовой заставляют Maneskin слушать её треки и спрашивают про борщ. Я краснею, но держусь. Неужели это круче, чем мой подкаст для них»?

– гневно уточнила Мингалимова.

@tatyanacosmos

Ольга Бузова отмалчиваться не стала и выступила с заявлением после того, как на нее посыпались обвинения в непрофессионализме и насмешки над ее состоявшимся разговором с музыкантами:

«Почему-то стала виновата в том, что им всем отказали в общении с группой. Для меня странно такое поведение, но я на всякий случай сразу извиняюсь. Хотя моей вины в том, что мою прекрасную Ксению Анатольевну и еще какого-то редактора Татьяну отменили в самый последний момент. Но обе девушки сразу настрочили посты. Высказались про то, как у такой группы нужно брать интервью, какие вопросы задавать. Мой борщ поперек горла вам встал?»

@buzova86