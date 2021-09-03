В каких школах и за сколько учатся дети российских звезд

Российские знаменитости активно делятся в социальных сетях фотографиями со школьных линеек. По горячим следам «Рамблер» выяснил, где и за сколько учатся звездные наследники.

1/10 Дочери Джигана и Оксаны Самойловой учатся в Russian International School. Стоимость обучения за год - 1,7 миллиона рублей за каждую. Фото: @samoylovaoxana Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Дочь Ксении Бородиной Маруся учится в гимназии им. Е.М. Примакова. Стоимость обучения начинается от 700 тысяч рублей за учебный год. Фото: @borodylia 3/10 Дочь Кети Топурии Оливия в этом году пошла в первый класс гимназии им. Е.М. Примакова. Стоимость обучения - от 700 тысяч рублей за учебный год. Фото: @keti_one_official 4/10 Дочь Юлии Барановской и Андрея Аршавина Яна учится в гимназии им. Е.М. Примакова. Стоимость обучения - от 700 тысяч рублей за учебный год. Фото: @baranovskaya_tv Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Дочь Михаила Галустяна Эстелла также посещает гимназию им. Е.М. Примакова. Стоимость обучения - от 700 тысяч рублей за учебный год. Фото: @m_galustyan 6/10 Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошли во второй класс Первой московской гимназии. Стоимость обучения - 1 440 000 рублей в год. Фото: @maxgalkinru 7/10 Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова Анастасия учится в школе «Президент». Стоимость обучения - около 1,6 миллиона за учебный год. Фото: @asmuskristina Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Младшая дочь Натальи Чистяковой-Ионовой Вера учится в Павловской гимназии. Стоимость обучения начинается от 1 475 000 рублей в год. Фото: @glukozamusic 9/10 Дочь Ани Лорак София тоже учится в Павловской гимназии. Стоимость обучения в учебном заведении начинается от 1 475 000 рублей в год. Фото: @anilorak 10/10 Дети Елены Перминовой посещают The International School of Moscow. Стоимость обучения - около 2 миллионов рублей за каждого наследника. Фото: @lenaperminova

Russian International School (Барвиха)

Видео дня

Кто: дочери Джигана и Оксаны Самойловой Ариела и Лея

Стоимость: 1,7 миллиона рублей в год

Обучение в частной британской школе ведется по российской и международной программам. После окончания 11 классов дети сдают не только ЕГЭ, но и специальные тесты IGCSE и A-LEVEL, дающие возможность подавать документы в лучшие вузы мира. Кстати, вступительное тестирование в школу платное и обойдется в пять тысяч рублей.

Гимназия им. Е.М. Примакова (дер. Раздоры)

Кто: дочь Ксении Бородиной Маруся, дочь Кети Топурии Оливия, дочь Юлии Барановской Яна, дочь Михаила Галустяна Эстелла

Стоимость: от 700 тысяч рублей в год

В гимназии действует система домов: Север, Юг, Запад и Восток. Между домами проходят спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования. Успехи каждого ученика приносят дому баллы.

Первая московская гимназия (д. Липки)

Кто: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри

Стоимость: 1 440 000 рублей в год

Гимназия имеет статус аккредитованного центра по подготовке к международным языковым экзаменам по английскому и французскому языкам: Cambridge ESOL, TOEFL, IELTS и DELF. Также у гимназистов есть возможность играть на теннисном корте и посещать бассейн на территории учебного заведения.

«Президент» (Жуковка)

Кто: дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова Анастасия

Стоимость: от 1 600 000 рублей в год

В школе действуют программы дополнительного образования: физкультурно-спортивного, художественно-эстетического и культурологического направлений. Обучение ведется по системе международного бакалавриата IB. Абитуриенты, имеющие диплом IB, принимаются без экзаменов в большинство университетов мира.

Павловская гимназия (п. Веледниково)

Кто: дочь Ани Лорак София, дочь Натальи Чистяковой-Ионовой Вера

Стоимость: от 1 475 000 рублей за год

Учебный год в гимназии длится10 месяцев. В стоимость обучения включены все учебные материалы и комплект парадной формы, образовательные экскурсии и путешествия, профильные предметные курсы и консультации по профориентации, кружки, консультации психолога. На территории также находятся спортивный комплекс с собственным футбольным полем, теннисный корт и бассейн.

The International School of Moscow (район Крылатское)

Кто: дети Елены Перминовой Егор, Никита и Арина

Стоимость: 23 250 евро в год (чуть больше двух миллионов рублей)