В каких школах и за сколько учатся дети российских звезд

Российские знаменитости активно делятся в социальных сетях фотографиями со школьных линеек. По горячим следам «Рамблер» выяснил, где и за сколько учатся звездные наследники.
Кто: дочери Джигана и Оксаны Самойловой Ариела и Лея
Стоимость: 1,7 миллиона рублей в год
Обучение в частной британской школе ведется по российской и международной программам. После окончания 11 классов дети сдают не только ЕГЭ, но и специальные тесты IGCSE и A-LEVEL, дающие возможность подавать документы в лучшие вузы мира. Кстати, вступительное тестирование в школу платное и обойдется в пять тысяч рублей.
Кто: дочь Ксении Бородиной Маруся, дочь Кети Топурии Оливия, дочь Юлии Барановской Яна, дочь Михаила Галустяна Эстелла
Стоимость: от 700 тысяч рублей в год
В гимназии действует система домов: Север, Юг, Запад и Восток. Между домами проходят спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования. Успехи каждого ученика приносят дому баллы.
Кто: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри
Стоимость: 1 440 000 рублей в год
Гимназия имеет статус аккредитованного центра по подготовке к международным языковым экзаменам по английскому и французскому языкам: Cambridge ESOL, TOEFL, IELTS и DELF. Также у гимназистов есть возможность играть на теннисном корте и посещать бассейн на территории учебного заведения.
Кто: дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова Анастасия
Стоимость: от 1 600 000 рублей в год
В школе действуют программы дополнительного образования: физкультурно-спортивного, художественно-эстетического и культурологического направлений. Обучение ведется по системе международного бакалавриата IB. Абитуриенты, имеющие диплом IB, принимаются без экзаменов в большинство университетов мира.
Кто: дочь Ани Лорак София, дочь Натальи Чистяковой-Ионовой Вера
Стоимость: от 1 475 000 рублей за год
Учебный год в гимназии длится10 месяцев. В стоимость обучения включены все учебные материалы и комплект парадной формы, образовательные экскурсии и путешествия, профильные предметные курсы и консультации по профориентации, кружки, консультации психолога. На территории также находятся спортивный комплекс с собственным футбольным полем, теннисный корт и бассейн.
Кто: дети Елены Перминовой Егор, Никита и Арина
Стоимость: 23 250 евро в год (чуть больше двух миллионов рублей)
В классе должно быть не больше 20 % русскоговорящих детей. Выпускные экзамены в старшей школе дают возможность использовать диплом и результаты при поступлении во многие университеты мира. Кстати, цена обучения варьируется в зависимости от возраста ребенка. Также отдельно оплачиваются школьные ланчи и форма.