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Ивлеева рассказала о своем бедном детстве в деревне

Клео.Руиещё 1
2 часа назад

Блогер вспомнила тяжелые времена, но отметила, что ни о чем не жалеет.

Ивлеева рассказала о своем бедном детстве в деревне
Фото: Клео.РуКлео.Ру

В данный момент Ивлеева является одной из самых успешных отечественных звезд. Forbes отметил, что доходы Насти за прошлый год составили 2,5 миллионов долларов. Рекламные услуги знаменитости очень высоки – за один пост она берет один миллион рублей. Также ведущая получает высокий гонорар в программе «Орел и Решка».

Недавно Ивлеева дала интервью Матильде Шнуровой и вспомнила о том, как начинала свой путь. Как известно, Настя родом из Ленинградской области, деревни Разметелево. Детские годы звезды припали на 90-е годы, когда многим людям приходилось буквально выживать.

Анастасия рассказала, что ей пришлось довольно рано повзрослеть. Мама была вынуждена целыми днями пропадать на работе, а ей пришлось взять ответственность за младшего брата. По словам Ивлеевой, ей не хватало внимания и заботы от мамы.

Кроме того, семья была неполной – отец Насти ушел от них, когда она была совсем маленькой. Кто этот мужчина, она не знает по сей день, а желания увидеть его и пообщаться у ведущей никогда не возникало. Однако она ни о чем не жалеет, поскольку такой образ жизни помог ей закалиться и сформировать бойцовский характер.

В ход интервью Матильда не стала затрагивать болезненную тему развода с Элджеем, но поинтересовалась у Анастасии, каким она видит свой идеал мужчины. Блогер отметила, что избранник обязательно должен восхищаться ею, поскольку это дает ей чувство окрыленности. При этом он не должен быть слишком зацикленным на ней.

Звёзды,Forbes,
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