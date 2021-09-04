Ивлеева рассказала о своем бедном детстве в деревне

Блогер вспомнила тяжелые времена, но отметила, что ни о чем не жалеет.

В данный момент Ивлеева является одной из самых успешных отечественных звезд. Forbes отметил, что доходы Насти за прошлый год составили 2,5 миллионов долларов. Рекламные услуги знаменитости очень высоки – за один пост она берет один миллион рублей. Также ведущая получает высокий гонорар в программе «Орел и Решка».

Недавно Ивлеева дала интервью Матильде Шнуровой и вспомнила о том, как начинала свой путь. Как известно, Настя родом из Ленинградской области, деревни Разметелево. Детские годы звезды припали на 90-е годы, когда многим людям приходилось буквально выживать.

Анастасия рассказала, что ей пришлось довольно рано повзрослеть. Мама была вынуждена целыми днями пропадать на работе, а ей пришлось взять ответственность за младшего брата. По словам Ивлеевой, ей не хватало внимания и заботы от мамы.

Кроме того, семья была неполной – отец Насти ушел от них, когда она была совсем маленькой. Кто этот мужчина, она не знает по сей день, а желания увидеть его и пообщаться у ведущей никогда не возникало. Однако она ни о чем не жалеет, поскольку такой образ жизни помог ей закалиться и сформировать бойцовский характер.