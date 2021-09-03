Звезды, которые дали своим бывшим второй шанс

Зарубежные СМИ до сих пор бурно обсуждают воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека спустя почти 20 лет после их расставания. «Рамблер» решил вспомнить историю их отношений, а заодно собрать и других звезд, которые дали своим бывшим второй шанс.

Фото: @jlo @jlo

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

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Беннифер (именно так эту пару называли поклонники) познакомились на съемках романтической комедии «Джильи» в 2001 году - в фильме звезды сыграли влюбленную пару. Через несколько месяцев актер сделал возлюбленной предложение, однако за два дня до утвержденной даты свадьбы звезды сообщили о переносе церемонии, а еще спустя некоторое время окончательно расстались. Причиной разрыва, по словам пары, стало пристальное внимание со стороны таблоидов.

Однако спустя почти 20 лет случилось невероятное: звезды снова сошлись. Они уже давно перестали прятаться от папарацци и скрывать свои чувства, но в их воссоединение до сих пор верится с большим трудом. Интересно, состоится ли предложение руки и сердца 2.0.

Legion-media

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Только недавно зарубежные СМИ обсуждали неудавшийся роман рэпера и модели Ирины Шейк, а теперь уже вовсю пишут о том, что Уэст решил возобновить отношения с экс-возлюбленной Ким Кардашьян. Слухи стали активно циркулировать в прессе после того, как звезда появилась на шоу музыканта в Чикаго в подвенечном наряде. Как утверждают источники, Уэст «видит их двоих вместе и хочет сделать это реальностью уже сейчас. Он пытается снова вернуть расположение Ким, и, похоже, это работает».

Хейли Болдуин и Джастин Бибер

Звезды поженились в 2018 году: сейчас у них крепкие отношения, а каждый их совместный выход обсуждают в прессе по нескольку дней, но так было не всегда. Пять лет назад после короткого романа певец оставил возлюбленную и вернулся к бывшей – Селене Гомес. Однако их отношения тоже долго не протянули. После разрыва со звездой Джастин сначала повторно завоевал доверие Болдуин, а после они поженились – сначала тайно, а затем второй раз, как и положено – с белым платьем и кучей гостей.

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Супермодель и участник группы One Direction начали встречаться еще в 2015 году. С тех пор они несколько раз расставались, по слухам, из-за загруженных рабочих графиков и расстояния, но до окончательного разрыва дело так и не дошло. Сейчас звезды вместе и воспитывают общую дочь Хай, которая появилась на свет в 2020 году. Узаконила ли пара отношения или нет, до сих пор неизвестно: слухи о тайной свадьбе в прессе циркулировали, но вот реальных подтверждений этому до сих пор так и не появилось.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт