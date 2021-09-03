Телеведущий Андрей Норкин вновь женился

Ведущий политических ток-шоу Андрей Норкин опубликовал фотографии бракосочетания в своем Instagram-аккаунте. Он выложил кадры из загса с обменом кольцами и поцелуем новобрачных. Жених и невеста выглядели одинаково элегантно: Норкин появился на церемонии в костюме, а его невеста — в бежевом платье и туфлях-лодочках.

Фото: @norkinntv @norkinntv

@norkinntv

Обладатель премии «ТЭФИ» не стал раскрывать детали. Подписчики искренне поздравили телеведущего.

Anastasiya190308: «От всей души поздравляю!!!!! Мир вашему дому!!!»

Olgaivanova7178: «Молодец. Все правильно. Поздравляем от души!!!!»

Kor1492: «Мой любимый ведущий, как я рада за Вас! Будьте счастливы, всего Вам самого замечательного!!!»

Nemo500100: «Андрей Владимирович, счастья вам с вашей избранницей! Поздравляю сердечно!»

@norkinntv

Впрочем, некоторые заметили, что телеведущий женился снова всего через год после смерти прежней жены.

Ninabulatova: «Мог и повременить чуток для приличия. Хотя бы не выставлять напоказ».

Tanyagor1: «Это же как называется??? Андрей Николаевич, что ж так скоро? Юля, Юля...Светлая память Юленьке. А вам, дорогой, Господь судья! Вам отвечать. Знать, она и раньше была...»

Emirova_esya: «Все мужики одинаковые...Ничего святого и вечного...»

Андрей Норкин прожил в браке с супругой Юлией почти тридцать лет. В прошлом году Юлия Норкина скончалась.