Из грязи в князи: звезды, которые были бездомными

Когда мы смотрим на селебритис, нам кажется, что деньги и слава достались им легко. И, конечно, порой так и случается: если, например, звезда родилась в обеспеченной семье. Нередко случается и так, что человек в довольно раннем возрасте просто-напросто оказался в нужное время в нужном месте.
Но иногда на пути к успеху знаменитостям приходится преодолевать немало сложностей. Некоторые из них на старте карьеры в буквальном смысле не имели даже крыши над головой. И сегодня, глядя на их роскошные особняки и читая про их многомиллионные гонорары, мы вряд ли сможем представить, что некогда наш кумир был нищим, бездомным и неподавающим никаких, даже самых маленьких, надежд человеком. «Рамблер» расскажет про звезд, которые когда-то были бездомными.