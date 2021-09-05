Из грязи в князи: звезды, которые были бездомными

Когда мы смотрим на селебритис, нам кажется, что деньги и слава достались им легко. И, конечно, порой так и случается: если, например, звезда родилась в обеспеченной семье. Нередко случается и так, что человек в довольно раннем возрасте просто-напросто оказался в нужное время в нужном месте.

В подростковом возрасте Роуз Макгоуэн год провела, будучи бездомной. В детстве родители увезли ее в Италию, где она выросла в общине религиозного культа, однако девочка сбежала из дома, употребляла наркотики и жила на улице с 13 лет.

В одно время Сильвестр Сталлоне был вынужден ночевать на автобусной остановке в Нью-Йорке. У начинающего актера совсем не было денег, поэтому ему пришлось сняться в порнографической ленте. По его словам, на тот момент выбор стоял между фильмами для взрослых и воровством.

Хилари Суэнк выросла в трейлерном парке, а когда ей исполнилось 16, она переехала с матерью в Лос-Анджелес. Месяцами они жили в машине, затем друг предложил им перебраться в свой пустующий дом, где не было мебели.

Дэниэл Крэйг спал на скамейках Лондона до того, как в 1992 году смог заполучить свою первую роль в картине «Сила личности». Будущий Джеймс Бонд обучался тогда в Национальном молодежном театре Великобритании и подрабатывал официантом.

Устав от ссор с матерью, Дженнифер Лопес самостоятельно отправилась в Голливуд. Несколько месяцев ей приходилось спать на диване в танцевальной студии, потому что ей некуда было пойти.

История Кармен Электры – одна из наиболее трагичных, ведь без денег она осталась не по волю случая: их украл ее бывший парень. Закончив тур вместе с Принсом, она вернулась домой и узнала, что все ее сбережения пропали, а вместе с ними — и молодой человек.

В самое безнадежное время, когда Идрис Эльба перебрался в США, ему приходилось несколько месяцев жить в фургоне. Все поменялось только после того, как в 2002 году он получил роль наркодельца Стрингера Белла в культовом сериале «Прослушка».

Но иногда на пути к успеху знаменитостям приходится преодолевать немало сложностей. Некоторые из них на старте карьеры в буквальном смысле не имели даже крыши над головой. И сегодня, глядя на их роскошные особняки и читая про их многомиллионные гонорары, мы вряд ли сможем представить, что некогда наш кумир был нищим, бездомным и неподавающим никаких, даже самых маленьких, надежд человеком. «Рамблер» расскажет про звезд, которые когда-то были бездомными.