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Певец Данко назвал болезнь МакSим пиаром

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад

Российский певец Александр Фадеев, более известный как Данко, назвал болезнь артистки МакSим пиаром. Об этом сообщает Day.ru.

Певец Данко назвал болезнь МакSим пиаром
Фото: @danko_star@danko_star

«Пиарщики признались, что это был пиар и все придумано. Это развод для каких-то совсем дебилов. Там если копнуть глубже — все странно. Никаких фото и видео нет вообще. И это в наше время, когда сейчас все снимают»,

— сказал исполнитель.

Он обвинил МакSим в алкоголизме и предположил, что она оказалась в больнице из-за проблем с печенью или пластических операций. Данко также удивило, что 1 сентября артистка была на каблуках, когда отводила ребенка в школу. При этом ранее появлялись сообщения о том, что певица с трудом ходит.

МакSим госпитализировали 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 11 июня в соцсетях она сообщала, что почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они показали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния здоровья поп-звезду ввели в искусственную кому.

3 августа представительница МакSим сообщила, что певица в сознании и идет на поправку. Десять дней спустя МакSим выписали из больницы.

Звёзды,Александр Фадеев,
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