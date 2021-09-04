«Пиарщики признались, что все придумано»

Разговоры о том, как певице МакSим удалось быстро пойти на поправку после полутора месяцев комы, не утихают до сих пор. Далеко не все поклонники и коллеги верят в выздоровление певицы. На днях звезда была замечена на школьной линейке, куда сама отвела свою дочь. Марина Максимова надела высокие каблуки и выглядела вполне здоровой. Хотя, по показаниям врачей, ей требовалась длительная реабилитация.

Бывшая солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта была одной из первых знаменитостей, кто публично обвинил коллегу в пиаре на своей болезни.

Видео дня

«Как же тошнит от этой МакSим! Как надоел этот пиар казалось бы достойной певицы на здоровье! Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой. Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит и тренды меняются. Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием. Все равно это не повод для посягательств на святое – на игры с болезнью, тем более в ковидную эпоху», — говорила певица, как сообщает «Дни.ру».

Изначально Юлия сопереживала коллеге, но когда ситуация затянулась, а никто из менеджеров певицы не давал четких комментариев, экс-солистка «Стрелок» стала верить в болезнь все меньше: «Слишком уж все бездоказательно».

Российский певец Данко тоже не уверен в достоверности исцеления певицы, в первую очередь из-за недостатка доказательств.

«Пиарщики признались, что это был пиар и все придумано. Это развод для каких-то совсем дебилов. Там если копнуть глубже — все странно. Никаких фото и видео нет вообще. И это в наше время, когда сейчас все снимают», — высказался артист.

Он также предположил, что звезда оказалась в больнице из-за алкогольной зависимости или решила сделать пластическую операцию.

Когда Марина Максимова еще находилась в больнице, на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» журналист Антон Красовский прокомментировал состояние артистки и уверил зрителей, что у нее практически нет шансов выжить.

«Давайте скажем честно. Вот вы назвали программу «Певица МакSим: Между жизнью и смертью». Но если я правильно понимаю и читал новости, она лежит на аппарате ЭКМО, а не ИВЛ. А выживаемость на ЭКМО, по-моему, от 1,5% до 2%. В 98% случаев певица МакSим умрёт. Давайте называть вещи своими именами», — сказал Красовский.

В чудесное исцеление певицы еще до ее прихода в себя не верил также врач анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев. После новости о том, что певица открыла глаза, находясь в коме, он отметил, что это невозможно:

«Сознание и медикаментозная кома — это два противоположных состояния, и даже ненадолго прийти в себя нельзя без специальных манипуляций докторов».

Народный артист России Николай Басков тоже комментировал слухи о том, что болезнь МакSим спланированная PR-кампания. «Есть люди, пытавшиеся на этой теме пиариться, но многие действительно переживали, волновались, ходили в храм, чтобы поставить свечку о ее здравии», — отметил артист.