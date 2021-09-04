Модель из Украины: как выглядит новая девушка Тимати

Подписчики Тимати выяснили, с кем он теперь встречается. Его новой пассией оказалась украинская модель Саша Дони. Подписчики рэпера вычислили ее по руке с кольцом и красным маникюром, которой он поделился в своем Instagram.
Пара отдыхает на греческом острове Миконос. Сам Тимати слухи пока не комментировал, но поделился в социальных сетях фотографией ног девушки. Подписчики уверены, что это тоже Саша Дони.
СМИ пишут, что девушка приехала из Киева, где работает моделью. Подписчики рэпера отметили его схожесть с бывшей девушкой Аленой Шишковой. Больше о личности девушки ничего неизвестно.