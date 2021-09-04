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Модель из Украины: как выглядит новая девушка Тимати

Мира Маркина
2 часа назад

Подписчики Тимати выяснили, с кем он теперь встречается. Его новой пассией оказалась украинская модель Саша Дони. Подписчики рэпера вычислили ее по руке с кольцом и красным маникюром, которой он поделился в своем Instagram.

Подписчики Тимати выяснили, с кем он теперь встречается.
1/7 Подписчики Тимати выяснили, с кем он теперь встречается.
Фото: @sashadony
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Его новой пассией оказалась украинская модель Саша Дони.
2/7 Его новой пассией оказалась украинская модель Саша Дони.
Фото: @sashadony
Подписчики рэпера вычислили ее по руке с кольцом и красным маникюром, которой он поделился в своем Instagram.
3/7 Подписчики рэпера вычислили ее по руке с кольцом и красным маникюром, которой он поделился в своем Instagram.
Фото: @sashadony
Пара отдыхает на греческом острове Миконос.
4/7 Пара отдыхает на греческом острове Миконос.
Фото: @sashadony
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Сам Тимати слухи пока не комментировал, но поделился в социальных сетях фотографией ног девушки.
5/7 Сам Тимати слухи пока не комментировал, но поделился в социальных сетях фотографией ног девушки.
Фото: @sashadony
Подписчики уверены, что это тоже Саша Дони.
6/7 Подписчики уверены, что это тоже Саша Дони.
Фото: @sashadony
СМИ пишут, что девушка приехала из Киева, где работает моделью. Подписчики рэпера отметили его схожесть с бывшей девушкой Аленой Шишковой. Больше о личности девушки ничего неизвестно.
7/7 СМИ пишут, что девушка приехала из Киева, где работает моделью. Подписчики рэпера отметили его схожесть с бывшей девушкой Аленой Шишковой. Больше о личности девушки ничего неизвестно.
Фото: @sashadony

Пара отдыхает на греческом острове Миконос. Сам Тимати слухи пока не комментировал, но поделился в социальных сетях фотографией ног девушки. Подписчики уверены, что это тоже Саша Дони.

СМИ пишут, что девушка приехала из Киева, где работает моделью. Подписчики рэпера отметили его схожесть с бывшей девушкой Аленой Шишковой. Больше о личности девушки ничего неизвестно.

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