Ольга Бузова резко осудила аборты

«Я вообще не понимаю, как можно лишить ребенка жизни. И я не понимаю тех мамаш, которые бросают своих детей. Я не понимаю, почему дети растут в детдоме. Столько женщин по всей стране мечтают о детях! Почему вы это делаете? Зачем?», — возмутилась 35-летняя Бузова.