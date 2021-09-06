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Ивлеева раскрыла подробности нового шоу

Lenta.ruиещё 1
22 минуты назад

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что запускает первое в России дрэг-шоу под названием «Королевские кобры». Подробности проекта она раскрыла в Instagram.

Ивлеева раскрыла подробности нового шоу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Пришло время знакомить вас с закулисьем тех мероприятий, где нельзя было снимать, и рассказать о моем новом шоу чуть подробнее!» — написала блогерша.

По словам Ивлеевой, участвовать в проекте будут 36 дрэг-артистов со всей страны. В общей сложности планируется снять шесть отборочных эпизодов и один финальный выпуск. Победитель «Королевских кобр» получит корону и денежный приз.

Ведущая отметила, что участники проекта будут соревноваться в «липсинге» — подпевании песням одними движениями губ без звука, а также танцевать. Кроме того, Ивлеева пообещала, что на дрэг-шоу появятся «звездные гости».

Она заключила, что съемки программы начнутся в сентябре.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,
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