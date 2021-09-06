Бузова выступила против абортов

Певица и телеведущая Ольга Бузова эмоционально высказалась об абортах в своем Instagram. Она призналась, что не понимает, "как можно лишить ребенка жизни", поэтому предложила беременным девушкам свою помощь. Одну из подписчиц певица уже взяла под собственную опеку.
"Я созвонилась с одной из подписчиц и предложила свою помощь на этапе беременности. Я говорю о моральной, физической и финансовой поддержке. Кстати, еще можно помочь добрым словом. Иногда оно в силах изменить жизнь", - заявила телеведущая .
Бузова добавила, что многие фолловеры пишут ей с просьбами, которые не касаются темы рождения детей. Певица подчеркнула, что спасение человеческой жизни для нее намного важнее.
"У меня огромное количество обязательств, и многие девушки пишут мне в директ прямо сейчас. Некоторые просят оплатить им увлажнение лица, а некоторые - хотят новый нос. Я мечтаю помочь всем, но когда вопрос встает о человеческой жизни, думаю, это намного важнее", - уточнила она.