Бузова выступила против абортов

"Я созвонилась с одной из подписчиц и предложила свою помощь на этапе беременности. Я говорю о моральной, физической и финансовой поддержке. Кстати, еще можно помочь добрым словом. Иногда оно в силах изменить жизнь", - заявила телеведущая .