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Бузова выступила против абортов и взяла под опеку беременную подписчицу

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

Певица и телеведущая Ольга Бузова эмоционально высказалась об абортах в своем Instagram. Она призналась, что не понимает, "как можно лишить ребенка жизни", поэтому предложила беременным девушкам свою помощь. Одну из подписчиц певица уже взяла под собственную опеку.

Бузова выступила против абортов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я созвонилась с одной из подписчиц и предложила свою помощь на этапе беременности. Я говорю о моральной, физической и финансовой поддержке. Кстати, еще можно помочь добрым словом. Иногда оно в силах изменить жизнь", - заявила телеведущая .

Бузова добавила, что многие фолловеры пишут ей с просьбами, которые не касаются темы рождения детей. Певица подчеркнула, что спасение человеческой жизни для нее намного важнее.

"У меня огромное количество обязательств, и многие девушки пишут мне в директ прямо сейчас. Некоторые просят оплатить им увлажнение лица, а некоторые - хотят новый нос. Я мечтаю помочь всем, но когда вопрос встает о человеческой жизни, думаю, это намного важнее", - уточнила она.

Звёзды,Ольга Бузова,
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