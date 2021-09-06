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Ивлеева раскрыла правду о разводе с Элджеем

РИА "ФедералПресс"иещё 3
46 минут назад

В шоу Ксении Собчак Настя Ивлеева откровенно рассказала о разводе с Элджеем. Наконец, стало понятно, почему экс-парочка выбрала для громкой новости журнал Tatler, а не пост в Instagram.

Ивлеева раскрыла правду о разводе с Элджеем
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Круто началось, круто продолжалось, и круто должно было закончиться», – говорит Ивлеева.

Она не хотела рассказывать о личной жизни постом в соцсети. Ивлеева и Элджей стали российскими Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, поэтому историю любви им хотелось закончить красиво.

Tatler провел авторскую фотосессию, в которой бывшие супруги выразили настоящие эмоции. Кроме того, письменное интервью легче далось рэперу. Он известен тем, что никогда не общается с журналистами на видео тет-а-тет, стесняется.

«Наши прекрасные отношения заслуживают большего уважения. Хотелось это красиво преподнести», – подчеркивает блогер.

О разводе парочка заговорила еще весной 2021-го. Настя безумно боялась потерять дорогого и любимого человека. Еще на интервью с Элдьдаром Джараховым она говорила, что ее муж – ее все. «Он мой любовник, мой друг», – уверяла артистка. Но их пути разошлись. Ивлеева говорит, что к разводу они пришли мирно. Пара всегда умела разговаривать друг с другом.

Источники Ксении Собчак говорят, что Ивлеева просто творчески переросла Элджея. Но Настя не хочет называть экс-супруга неудачником. Она уверена, что он талантливый и успешный человек, просто у них разный темп в жизни.

«Я стремительная, как паровоз. Леха же замедленный», – подытожила Ивлеева.

Детали развода и распределение имущества она утаила. Блогер уверяет, что все еще любит и уважает бывшего мужа, поэтому никаких подробностей говорить не будет.

Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,Ксения Собчак,
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