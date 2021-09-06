Настоятельница монастыря Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь в Новой Москве игуменья Фаина опровергла информацию, что актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом женщина заявила в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«Что только не написали про нее в Интернете. Она в ужасе от всего этого. Она ушла в монастырь, потому что устала от внимания. Это я придумала ей имя — Василиса. Ей очень непросто. У нее была тяжелая операция. Ей сустав поменяли»,
— поделилась подробностями Фаина.
По словам игуменьи, Васильева уже несколько лет живет при монастыре. Раньше, как утверждает Фаина, Екатерина была послушницей, но так как в силу возраста не могла выполнять работу, присматривала за козами. Сейчас же Васильева пребывает в новой должности — инокини.
Актриса Татьяна Васильева рассказала о жизни на одной из улиц в Юго-Западном административном округе Москвы. Какое-то время Васильева жила на улице Шверника в Академическом районе, и у нее остались неприятные впечатления от места.