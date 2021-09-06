Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Вскрылись подробности жизни Васильевой в монастыре

Катерина Саломе
2 часа назад

Настоятельница монастыря Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь в Новой Москве игуменья Фаина опровергла информацию, что актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом женщина заявила в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Что только не написали про нее в Интернете. Она в ужасе от всего этого. Она ушла в монастырь, потому что устала от внимания. Это я придумала ей имя — Василиса. Ей очень непросто. У нее была тяжелая операция. Ей сустав поменяли»,

— поделилась подробностями Фаина.

По словам игуменьи, Васильева уже несколько лет живет при монастыре. Раньше, как утверждает Фаина, Екатерина была послушницей, но так как в силу возраста не могла выполнять работу, присматривала за козами. Сейчас же Васильева пребывает в новой должности — инокини.

Актриса Татьяна Васильева рассказала о жизни на одной из улиц в Юго-Западном административном округе Москвы. Какое-то время Васильева жила на улице Шверника в Академическом районе, и у нее остались неприятные впечатления от места.

Звёзды,Видео,Екатерина Васильева,Татьяна Васильева,НТВ,
7
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители