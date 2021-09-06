Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Дочь телеведущего Норкина высказалась о его свадьбе

Lenta.ruиещё 5
14 минут назад

Дочь ведущего программы «Место встречи» на НТВ Андрея Норкина Александра поделилась впечатлениями от его свадьбы. Она опубликовала несколько фотографий с церемонии в Instagram и высказалась о празднике в подписи к ним.

Дочь телеведущего Норкина высказалась о свадьбе отца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Это была самая теплая, нежная, искренняя и красивая свадьба на которой я была», — написала она.

Дочь телеведущего призналась, что на празднике «все были настолько счастливыми, что это невозможно описать словами», и добавила, что каждый участник торжества «просто светился».

О свадьбе Норкина стало известно 3 сентября. 53-летний ведущий опубликовал несколько фотографий, на которых был запечатлен с новой супругой. Многие подписчики раскритиковали ведущего за то, что он вступил в брак спустя год после смерти первой жены.

С 1992-го по 2020 год он был женат на ведущей Юлии Норкиной. Вместе они вели эфиры на радиостанциях «Комсомольская правда», «Говорит Москва», «Эхо Москвы». Супруги воспитывали четверых детей, двое из которых — усыновленные. В июне 2020 года Норкина скончалась. Причиной смерти назвали инфаркт.

Звёзды,Андрей Норкин,Комсомольская правда,Эхо Москвы,НТВ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители