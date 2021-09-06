Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Дочь Лиепы объяснила, почему отец скрывал брак с Плисецкой

Мира Маркина
31 минуту назад

Дочь Мариса Лиепы Илзе рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1", почему ее отец и Майя Плисецкая хранили молчание о своем браке.

Дочь Лиепы объяснила, почему он скрывал брак с Плисецкой
Фото: @ilze_liepa_official@ilze_liepa_official

Артисты балета поженились в 1956 году, однако уже через три месяца отношений супруги развелись.

"Они договорились о джентельменском соглашении никогда об этом не говорить. Я думаю, что мы будем соблюдать их договоренность", – объяснила дочь Лиепы.

По ее словам, отец всегда мечтал танцевать Зигфрида в "Лебедином озере". Плисецкая пригласила его стать ее партнером в знаменитой постановке.

"Конечно, он к этому невероятно готовится, и вдруг – перелом мизинца на ноге. Но тут сыграл роль профессионализм. Профессиональный танцовщик может перенести технику на другую ногу, зажать зубы и через не могу танцевать", – рассказала Илзе Лиепа.

Ранее вскрылись подробности жизни Васильевой в монастыре.

Звёзды,Майя Плисецкая,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители