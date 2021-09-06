Дочь Лиепы объяснила, почему он скрывал брак с Плисецкой

"Конечно, он к этому невероятно готовится, и вдруг – перелом мизинца на ноге. Но тут сыграл роль профессионализм. Профессиональный танцовщик может перенести технику на другую ногу, зажать зубы и через не могу танцевать", – рассказала Илзе Лиепа.