Дочь Лиепы объяснила, почему он скрывал брак с Плисецкой

Дочь Мариса Лиепы Илзе рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1", почему ее отец и Майя Плисецкая хранили молчание о своем браке.
Артисты балета поженились в 1956 году, однако уже через три месяца отношений супруги развелись.
"Они договорились о джентельменском соглашении никогда об этом не говорить. Я думаю, что мы будем соблюдать их договоренность", – объяснила дочь Лиепы.
По ее словам, отец всегда мечтал танцевать Зигфрида в "Лебедином озере". Плисецкая пригласила его стать ее партнером в знаменитой постановке.
"Конечно, он к этому невероятно готовится, и вдруг – перелом мизинца на ноге. Но тут сыграл роль профессионализм. Профессиональный танцовщик может перенести технику на другую ногу, зажать зубы и через не могу танцевать", – рассказала Илзе Лиепа.