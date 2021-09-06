Звезды, которые не стесняются целлюлита и растяжек

Голливудские звезды борются с растяжками, лишними килограммами и морщинами, как и все остальные. Только одни пытаются тщательно скрывать несовершенства тела или лица, а другие делятся реальными фото и призывают подписчиков не стесняться себя и своих изъянов. «Рамблер» собрал звездных красоток, которые не боятся демонстрировать миру растяжки и даже целлюлит.

Фото: Кадр из фильма "Звезда родилась" Кадр из фильма "Звезда родилась"

Эшли Грэм

Видео дня

@ashleygraham

Модель plus-size, не стесняясь, рассказывает подписчикам, как ее тело менялось во время беременности, с какими проблемами она столкнулась во время вынашивания детей, а также делится фотографиями несовершенств своей фигуры. Поклонники звезды поддерживают ее в подобной откровенности и в комментариях делятся своими непростыми историями жизни. Однако некоторые пользователи настроены более радикально и считают недопустимым выкладывать подобный контент, но их мнения Грэм не учитывает и продолжает своим примером поддерживать и вдохновлять тысячи девушек по всему миру.

@ashleygraham

Хилари Дафф

@hilaryduff

Актриса частенько сталкивалась с нападками со стороны пользователей: то их не устраивала ее кожа, то лишние килограммы, то растяжки, которые появились у звезды во время беременности. Однако Дафф не привыкла отмалчиваться: так, под одним из ее фото в купальнике открылся портал в ад - злобные критики раскритиковали буквально каждый сантиметр тела Хилари. Она ответила им: «Мое тело дало мне величайший дар моей жизни – это мой сын Лука, которому 5 лет. В сентябре мне исполнилось 30 лет, и мое тело здорово. Оно может быть не идеальным, но я горжусь им и каждой своей растяжкой. Дамы, давайте будем гордиться тем, что у нас есть! Не тратьте драгоценные время на осуждение себя. Самое важное – быть невредимыми и становиться лучше!» С тех пор актриса неоднократно выкладывала фото, которые явно не вписывались в понятие «идеальная картинка», но ее поклонников это нисколько не смущало – они вдохновлялись ее примером и чуть больше принимали себя такими, какие они есть.

@hilaryduff

Деми Ловато

@ddlovato

В интервью певица неоднократно рассказывала, какой непростой путь ей удалось пройти: как она боролась с зависимостями от запрещенных веществ, с булимией, а после как пыталась принять себя и свое тело. «Раньше я искренне верила, что выздоровление от расстройства пищевого поведения невозможно. Мне казалось, что все притворялись, говоря о выздоровлении, потому что рецидив так или иначе ждал тебя. «Конечно, ее постоянно тошнит... Она никогда не сможет смириться со своим целлюлитом». Это часть тех фраз, которые я постоянно повторяла себе на протяжении многих лет», - признавалась певица. Она даже опубликовала серию снимков в Instagram, где показала свои растяжки на бедрах, и написала, что справилась с недугом благодаря своему диетологу и его веры в нее.

@ddlovato

Леди Гага

@ladygaga

Певица неоднократно подвергалась критике за неухоженный внешний вид: в Интернете появлялись то фото звезды в купальнике, то в платье с глубоким декольте – на них были отчетливо видны растяжки на груди и ягодицах, а также лишние килограммы. Леди Гага долгое время игнорировала нападки, однако в 2018 году поползли слухи, что она записалась на всевозможные процедуры, чтобы скорректировать несовершенства тела. Уж не знаем, на какой эффект она рассчитывала и что именно она хотела в себе изменить, но растяжки у нее остались, и это нисколько ей не мешает делиться новыми снимками в Instagram. «Растяжки на моей груди появились довольно рано, и я долгое время стеснялась носить декольте. А потом подумала: растяжки никуда не денутся, что ж теперь, прожить жизнь, так и не надев платье с глубоким вырезом? И наплевала на растяжки. Не нравится — не смотрите» - заявила звезда в разговоре с журналистами.

@ladygaga

Крисси Тейген

@chrissyteigen

Модель не делает из несовершенств своего тела какую-то тайну. Она показывала и процесс кормления детей, и фигуру после родов, и призывала тщательно не скрывать растяжки и целлюлит. Отметим, что модель хоть и не стесняется тех изменений, которые произошли с ней, но продолжает вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и ухаживать за кожей. «У меня растяжки на внутренней части бедер, хотя моя кожа там никогда не растягивалась. Я публикую это фото, чтобы поддержать все девушек в мире и сказать, что нет никакой их вины в появлении растяжек. Ни вес, ни беременность, ни образ жизни тут не играют никакой роли», - написала Тейген в Instagram.