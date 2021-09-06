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Адвокат Ефремова рассказал о здоровье актера после отека Квинке

Газета.Ru
2 часа назад

Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал о его состоянии после отека Квинке, который артист пережил в августе из-за сезонной аллергии. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Адвокат Ефремова рассказал о его здоровье после отека Квинке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам юриста, в настоящее время артист чувствует себя хорошо, так как завершился аллергенный период.

"Все отцвело, все убрано, пыли нет, прошли дожди сильные. Он резко почувствовал себя лучше", — отметил адвокат.

По его словам, Ефремова беспокоят "старые" реакции. Хархорин также назвал условия пребывания в тюрьме нормальными, он хорошо питается и получает медицинскую помощь. Адвокат даже отметил, что иногда Ефремов "рвется на работу, а его не пускают".

8 июля 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, при котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Спустя несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии N4 в Белгородской области.

Ранее экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у Ефремова есть наследственные проблемы со здоровьем. Он сказал, что это касается легких. Между тем его шансы на досрочное освобождение по состоянию здоровья у актера минимальны.

Звёзды,Эльман Пашаев,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,ФСИН,
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