Почему Караулова не присоединилась к группе «Серебро»

«Я была знакома с Темниковой и в меньшей степени с Олей Серябкиной, но понимала, что с Леной будет тяжело сработаться, потому что она явный лидер, как и я. Мы уже ездили вместе с "Фабрикой звезд 5" на гастроли, и знала, с чем придется столкнуться»,