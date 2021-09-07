Почему Караулова не присоединилась к группе «Серебро»

Певица Юлианна Караулова призналась, что продюсер Максим Фадеев предлагал ей стать частью музыкального коллектива «Серебро». Но исполнительница ему отказала. О том, что ее побудило принять такое решение, артистка рассказала в шоу «ДаДа — НетНет».
Юлиана призналась, что неоднократно вела беседы с Максимом на тему сотрудничества. Но артистку волновало, кто будет главной солисткой. На это продюсер с уверенностью отвечал, что все девочки в группе будут равны. Но Караулова видела ситуация по-своему.
«Я была знакома с Темниковой и в меньшей степени с Олей Серябкиной, но понимала, что с Леной будет тяжело сработаться, потому что она явный лидер, как и я. Мы уже ездили вместе с "Фабрикой звезд 5" на гастроли, и знала, с чем придется столкнуться»,
— открыто заявила Караулова.
Кстати, первого сентября дочь телеведущей Леры Кудрявцевой впервые пошла в детский сад. Звезда для комфорта наследницы потратила круглую сумму.