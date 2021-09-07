Звезды, которые подверглись сексуальному насилию

Кто из артистов оказался в этой страшной ситуации.

Фото: @pamelaanderson @pamelaanderson

Нам кажется, что звезды невероятно далеки от земных неприятностей и особенно опасностей. В реальности все далеко не так радужно. Многие селебритис пережили ужасный опыт насилия, причем большинство — сексуального. Мы расскажем об артистах, которые долгое время пытались справиться с этой травмой.

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Мадонна

Будущая королева поп-музыки приехала в Нью-Йорк еще совсем молодой девчонкой. Однако мечты о музыкальной карьере в большом городе усыпляли бдительность девушки, чем и воспользовался злоумышленник. Неизвестный мужчина затащил Мадонну в подъезд и изнасиловал, угрожая ножом. Девушка не пошла в полицию, так как испугалась осуждения общественности.

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Артистка молчала о произошедшем вплоть до 2015 года, но в одном из интервью все же сделала шокирующее признание. Поклонники поспешили поддержать любимицу в соцсетях.

Памела Андерсон

Секс-символ 90-х в свое время столкнулась с насилием в особо грубой форме. Причем подобные ситуации с девушкой происходили несколько раз.

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Когда малышке было всего 6, до нее домогалась ее няня. Еще через 6 лет она стала жертвой друга своего брата. В третий раз Андерсон попала в опасную ситуацию, когда друзья ее парня совершили групповое изнасилование девушки, Памеле тогда было только 15.

Актриса долгое время работала с психологом, так как по ее словам, ей не хотелось жить.

Леди Гага

Артиста подверглась насилию в 19 лет. Причем насильником оказался уважаемый музыкальный продюсер.

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Для певицы произошедшее стало переломным моментом, однако девушка нашла в себе силы не опустить руки и двигаться к своей мечте — стать большой звездой. Спустя много лет артистка написала песню, которая стала саундтреком к документальной ленте о насилии в студенческих общежитиях.

Маша Малиновская

Российская телеведущая была изнасилована в 17-летнем возрасте. Маша рассказывала, что во время прогулки с подругой к ним подъехал автомобиль. Мужчины, оказавшиеся в салоне, затащили девушек внутрь и увезли в лесополосу.

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