Отец Фриске рассказал, как умер брат-близнец певицы

Владимир Фриске раскрыл, что на свет появились два ребенка. К сожалению, мальчику выжить не удалось – оба ребенка родились недоношенными и врачам не удалось спасти одного из них.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Владимир Фриске стал гостем YouTube-шоу «Психология звезд» и впервые рассказал, как умер брат-близнец Жанны – сразу после рождения. Об этом впервые рассказала мать звезды через год после ее смерти, но отец ранее отказывался говорить на эту тему.

Он раскрыл, что близнецы появились на свет недоношенными, на седьмом месяце беременности.

«Дети мои родились семимесячными. Жанночка весила 1300 граммов, а мальчик — 2640, но у него были асфиксия, непроходимость кишечника. Сына отвезли в одну больницу, Жанну — в другую. Через две недели нам позвонили из клиники и сказали, что мальчик умер».

Сама будущая певица пролежала в кювезе больше месяца – но медикам удалось ее спасти. А вот своего сына Владимир похоронил сам – забрал тело ребенка из родительного дома.

«Мы были еще молодыми, нам по 20 лет было... Первые месяцы мы с женой очень переживали из-за сына С нами работали психологи, нам говорили, что мы молодые, еще нарожаем»,

– рассказал Владимир.

Отец певицы вспомнил и другой факт – когда Жанна Фриске тяжело заболела, она заявила своим родителям, что это ее брат зовет ее к себе.